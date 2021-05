12 lugu nädalavahetusse: venna surmanud naise lugu, Eeva Helme imeline kaalulangus, kuidas hakatakse uurima Estonia vrakki

Maalehe ilmatarkade suveennustus | Tulemas on kiired muutused, tugev tuul ja kõvasti välku

Autorikülg | Risto Veskioja: kohtingule gaasimaskiga. Koroonavimkad armusuhete loomisel

Intiimsed fotod | Erineva figuuriga naised ausalt sellest, kuidas nad end oma kehas tunnevad: naine on esmajoones mehe ornament

TV3-st taanduv Mart Mardisalu pihib: pidin terviku säilimise nimel ohvreid tooma

"Seitsmeste uudiste" juht ja ankur Mart Mardisalu andis möödunud nädalal teada, et paneb juhiameti maha, sest pere- ja tööelu ühildamine Eesti ja Gruusia vahel, kus tema suursaadikust kaasa Riina tütar Annaga elab, on osutunud pea võimatuks.

Muret ei peaks tegema vaid alkohol. Need on maksa neli suurimat vaenlast

Maks on inimese suurim siseorgan ja jääb kõikidest inimorganitest suuruselt alla vaid nahale. Maks täidab organismis üle 500 elutähtsa funktsiooni. Täiskasvanud inimese maks kaalub umbes 1-1,5 kilogrammi ja see on umbes sama suur kui jalgpall. Kuna maks on organismi loomulik filter ja kaitsja, on maksa tervis ülioluline.