NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | Eurovisionile tuleks saata Mikk Pärnits

Esmaspäevases Eesti Päevalehes ilmus lugu segadusest, mis ümbritseb PPA meresalka ja Eesti mereväge („Riigi laevastikud kolitakse esimest korda kokku, et kohe jälle lahku purjetada?”) ja mis suudaks ilmselt ka Eesti võimalikud vastased korralikult omadega puntrasse ajada. Kommentaariumis võeti erinevate ametkondade ja ministrite käik vastu üllatusega.

Kaporatuuri hunta:

„Kunagi 2000. aastatel naerdi Arnold Rüütli ettepanek rajada Saaremaale sõjasadam välja, kui Kalle Laanet tahab sama teha, siis on millegi pärast diivanistrateegid vait. Põhiline on küsimus kas Eesti vajab Sandown miinijahtijaid ning ka see miks oli tarvis uputada Miinisadamasse kümneid ja kümneid miljoneid, rajada seal infrastruktuur, ehitada kasarmuid jne. kui see nüüd mereväele baasiks väidetavalt ei sobi. Igasugused infrastruktuuri arendamised on Eestis sageli riigieelarvest raha rehitsemise moodi, kas nüüd kukuks ka õigete partei toetajatele rasvane suutäis? Kui vastata esimesele küsimusele, siis merevägi praegusel kujul on Eestis mõttetu, ilmselt piisakski merepiirivalvest. Kui kärpima minna, siis Sandownid võiks maha müüa ja Miinisadama piirivalvele anda.”

wow:

„Miinisadamasse on ca sada milli sisse taotud, et nüüd võrdsematest võrdsemale "kardinalile" kommiraha eest ära erastada? Krt kui ägedas riigis me ikka elame! Hr ministril vist ei ole grammigi häbi selline jama läbi suruda.”

kolimisest on vähe:

„Mitte ainult koos asuma ei peaks, vaid peakski olema ainult üks laevastik.

Üks ja ühtne Eesti merejõud saaks täita kõiki riiklikke ülesandeid. Sõjas sõdimine on kõige raskem ülesanne. Kõik muu on palju lihtsam. Ei ole mitte mingit põhjust, miks sõjalaevastik ei võiks tegeleda ka rahuaegse valveteenistusega merel, merepääste, reostustõrje ja muu säärasega.”

