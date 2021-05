FOTOD | Fotomuuseum avas Tallinna südalinnas uue ruumi, avanäituseks 130 fotograafi ühine projekt

Annika Haas ja Johanna Rannula, ettevõtmise initsiaatorid: “Eesmärk oli jäädvustada isolatsiooniaja ainulaadset kogemust ning kirjeldada eriolukorras tekkinud tundeid ja mõtteid. Kehtis autentsuse nõue, et uudset olukorda antaks võimalikult ehedalt edasi. Fotograafidel tuli pilte luua nüüd ja praegu, reaalsust dokumenteerides või lavastades, kuid oma varasemaid töid kasutamata. Sõnatud kahekõned panid fotograafe endast kaugemale vaatama, õppima samastumist ning analüüsima partneri mõtteid ja nägemusi, et siis omapoolse tundevisuaaliga vastata.”

Nagu inimesed on erinevad suhtlejana, kujunes protsessi käigus ka 65 väga erineva iseloomuga pildilist dialoogi. Seetõttu võib kogu projekti käsitleda kui omamoodi sotsiaalpsühholoogilist eksperimenti fotograafia abil. Osalenud kunstnikele õpetas see suhtlemise sügavust, empaatiat ja tunnetuslikkust, ka oskust lugeda vestluspartneri fotograafilisi metafoore. Vaatajatele pakkus karantiiniajal aga kaasaelamist. See visuaalne mäng tõi välja sotsiaalsete suhete tähtsuse, seadis keskseks märkamise, empaatia ja kaasamise ja näitas, et isolatsiooni ajal toimus tähelepanu muutus globaalselt lokaalsele.