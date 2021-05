Koroonakonverents 2 | Urmo Soonvald: Oleme aasta taas üle elanud, hirm oli küll suur, aga reaalsus.. talutav.

„2020. aasta sügisel, pärast esimest koroonakonverentsi, uskusime, et korraldame ka tänavu samasuguse ürituse, kuid meil puudus igasugune teadmine, milline on viiruse mõju järgmise aasta jooksul – kas ja kui mõjusalt tulevad uued lained või kas ühiskond avaneb kiiremini või hoopis langeme veel sügavamale kuristikku,“ lausus Eesti Päevalehe ja Delfi peatoimetaja Urmo Soonvald. „Oleme igal juhul aasta üle elanud ja ma julgen öelda, et hirm oli küll suur, aga reaalsus.. talutav. See on vist selline sõna, mis võtab kokku kõik emotsioonid. Tõsi, oli tegevusalasid nagu turism, meelelahutus-sport-kultuur ja veel mõni, mis kiratsesid kohutavalt. Kindlasti on nemad ka meie 2021. aasta konverentsi üheks fookuseks.“