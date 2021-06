Toomas Alatalu: black lives matter aktiveerus ja asus Palestiina eest võitlema. Iisraeli võimalused vähenevad kiirelt

Ööl vastu reedet kehtima hakanud relvarahu Iisraeli ja Palestiina vahel on mõistagi suursündmus. Ehkki meedia kajastusest on seda raske välja lugeda. Nagu sedagi, et selle saavutamises oli pearoll USA riigisekretäri Anthony Blinkeni ja Venemaa välisminister Sergei Lavrovi kohtumisel kolmapäeval. Nii on olnud ja nii ka ilmselt jääb tulenevalt Iisraeli diplomaatide ja kogukonna mõjukusest kogu maailma meedias. Elik – targem on tagaplaanil püsida.