Netflix pausile – esmaspäevast saab kinno!

Esmaspäeval leevenevad piirangud võimaldavad kinodel taas uksed avada. Kinojuhid on avamiseks valmis ja loonud Terviseameti ettekirjutustele vastavad tingimused. Kinosaalis tuleb arvestada 50-protsendilise ruumitäituvuse ja “maleruudustikus” istekohtadega. Eesti Päevaleht uuris kinodelt, millised on ootused taasavamiseks ja mida uut kinos näha saab. Sisendit andsid Apollo, Forum Cinemas, Cinamon ja kino Artis.

Forum Cinemase Baltikumi juht Kristjan Kongo on kinode taasavamise osas elevil ja garanteerib, et kinod on külastamiseks turvalised. “Oleme täiustanud oma piletimüügi süsteemi nii, et saalidesse ei olegi võimalik rohkem pileteid täna soetada. Samuti on saaliplaanid süsteemis vastavalt üles ehitatud, et toimiks hajutatud istumine kinosaalides,” rääkis Kongo. Sama piletimüügisüsteemi rakendavad ka Apollo, Cinamon ja Artis. “Müüme seanssidele pileteid üle ühe koha (nö malelauas), et kõigil külastajatel oleks võimalus teistega piisavat vahemaad hoida,” kinnitas Artise kinojuht Rein Palosaar.