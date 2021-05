Eurovision 2021. Nagu jalka EM ühe õhtuga

Üha kostab hääli, et Eurovisioon, see on üks maitsetu tingeltangel ja et lood lähevad iga aastaga kehvemaks. Ja et viletsat muusikat kompenseeritakse järjest efektsemate kostüümide ja vaatemänguga. See ei ole mingi normaalne jutt kahel põhjusel. Esiteks: popmuusika juurde käibki kogu show ja värk. Eriti kuulub see Eurovisiooni juurde, mis juba ammu pole lihtsalt lauluvõistlus, vaid euromaade EXPO, või pigem nagu Veneetsia biennaal, kus riik saab end esindada parima paketiga. Eurovisiooni esitluse juurde kuulub moekunst, häppening, koreograafia, valgus, artistivalik, muidugi ka laul ja esitus, aga ka muusika puhul on aina tähtsam produktsioon, mitte ainult meloodia.

Teiseks, ega need lood ole nii mannetud midagi, juhul, kui teile meeldib moodne pop, mitte ainult seitsmekümnendate oma.

Itaalia Måneskin on kodumaal tuntud ansambel, kes Eurovisioonil väidetavalt ei flirtinud võidu nimel miljonite televaatajatega, vaid tegi oma sütitavat rocki nagu pisikeses keldriklubis. Muidugi nad flirtisid, rock ongi flirt, milles on parimal kujul korraga macho’t ja feminiinsust ning seitsmekümnendate glam rock’is, mida itaallased esindavad, oli pahelist glamuuri ja soorollide rikkumist kuhjaga.