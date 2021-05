JUHTKIRI | Vanad lubadused, uued võimalused

Iseenesest on praegusel juhul ju tegemist õilsate lubadustega: noorte perede hääli noolitakse tasuta lasteaiakoha ja pensionäride hääli 200-eurose (aastas) aktiivsuskontoga. Eriti mitme lapsega peredele on lasteaiatasu arvestatava suurusega väljaminek. Ning pensionäride tervist ja heaolu toetaks see küll, kui nad oleksid sotsiaalselt ja füüsiliselt aktiivsemad. Teisest küljest aga nõuab see kõik hulka raha ja lisaväljaminekud võivad sundida omavalitsust mujalt – näiteks lasteaedade personali pealt – kokku hoidma. Keskerakonna loodud tasuta ühistransport on selgelt näidanud, et pelgalt „tasuta” ei mõju võlujõul, see pole pannud linnaelanikke autodele ühissõidukeid eelistama. Tasuta lasteaiakoha lubaduse puhul on vaja kindlust, et see on Tallinnale pikka aega jõukohane ilma teenuse kvaliteeti halvendamata.