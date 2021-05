Ema ahastus: andsin oma lapse ära. Mitmekümnele tuhandele lapsele ja vanemale paistab aga lootuskiir

„Ma ei jaksanud enam ja andsin oma lapse ära.” Nii ütleb ahastuses ema, kes kasvatas raske vaimse ja füüsilise puudega last. Süükoorem lapse ära andmise tõttu oli ja on siiani metsik, ent emal polnud enam jõudu hakkama saada. Ta oli ööpäevaringsest lapse hooldamisest täiesti läbi põlenud, kuid peres oli veel lapsi. Nemad kannatasid omakorda tähelepanupuuduse all.

Puudega last hooldavatest vanematest üle 30% ei saa käia tööl lastega seotud hoolduskoormuse tõttu. Lapse kõrvalt, kes vajab ööpäev ringi tuge, pole võimalik ka viimase aasta jooksul normaalsuseks muutunud kodukontoritöö. Et jaks otsa ei saaks, vajavad vanemad tuge ning uue erivajadustega laste tugiteenuste reformi elluviimise korral peaks see abi lõpuks ometi ka selliste laste ja lastevanemateni jõudma.