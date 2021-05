Iisrael ja Hamas kuulutavad võitu. Järgmine Gaza konflikt on sama hästi kui kindel

Reedel Gazas sõlmitud vaherahu on esialgu vastu pidanud. Islamiliikumine Hamas lõpetas pärast 11 päeva kestnud vaenutegevust rakettide tulistamise ja korraldas laupäeval võiduparaadi, kus osalesid sajad relvastatud võitlejad. Esimest korda pärast konflikti algust näitas end avalikult ka rühmituse komandör Yehiyeh Sinwar, kellel oli nädal enne seda õnnestunud vältida tema kodu tabanud Iisraeli õhurünnakut.

Võitu tähistas ka Iisrael, mille kaitseministri Benny Gantzi sõnul saavutati kõik sõjalise operatsiooni eesmärgid. „Hamas, selle võitlejad, taristu ja ründevõime on saanud ränga hoobi,” ütles Gantz reedel. Ta lisas, et Hamasi komandörid on endiselt Iisraeli armee sihtmärgid, ja väljendas lootust, et edaspidi õnnestub tappa ka rühmituse sõjalise tiiva juht Muhammad Deif. Nii Gantz kui ka peaminister Benjamin Netanyahu toonitasid, et kui Hamas korraldab uusi raketirünnakuid, hakatakse uuesti pommitama.