Juhtunu on uus tase riigi poolt läbiviidud terrorismiakti osas. See on Valgevene praeguse režiimi pale. See Valgevene KGB poolt ettevalmistatud operatsioon sülitab nii rahvusvahelisele õigusele kui normaalsetele tavadele ja arusaamadele. Selleks, et kätte saada üks opositsioonitegelane, sunniti Valgevene õhuruumi läbinud reisilennuk jõuga maanduma.