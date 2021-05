Lukašenka tänast avantüüri arvestades saab Bideni-Putini esmakohtumine olema ülisuure päevakorraga. Aga küllap mehed mõlemalt poolt selleks ka valmis on. Mõistagi võib kusagil tekkida ka ahvatlus n.ö. Lukašenka probleemid lahutada Putini omadest – mida aastakümneid on ka harrastatud, ent aeg on näidanud, et see on vale lähenemine. Tegemist on ühe ja sama kurja poliitikaga.