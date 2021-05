PÄEVA TEEMA | Jaak Jõerüüt: sanktsioonidest Valgevene vastu on vähe, pakun välja konkreetsed vastusammud

Kui rahvusvahelise õigusruumi rikkumine muutub üleöö ühtlasi rahvusvahelise õhuruumi rikkumiseks, siis on rahuliku Euroopa piires tekkinud rahvusvahelistes suhetes absoluutselt uus olukord. Valgevene poolt lavastuse, valede ja militaarjõu kombinatsiooniga kaaperdatud reisilennuk on juhtum, millest on silmapilk hakatud kogu maailmas palju kirjutama ja rääkima.

Paljastada ja uurida pole midagi eriti tarvis, kõik oluline juhtunu kohta on kui peopesal. See on ka ainus hea asi selles põrgulikult vastikus loos. Aga kirjutamisest ja rääkimisest ei aita, see ei loe mitte midagi, kui ei järgne tegusid.

Ah et sanktsioonide karmistamine tuleb kohe paljudel pähe? Tubli, aga sellest on igal juhul vähe. Puhinimlikult, tavalise valija seisukohalt vaadates, pakun lennult välja mõne teo, mida tuleks teha.