PÄEVA TEEMA | Valgevene ajakirjanik: Lukašenka jätkab terroriga ning pole teada, milliste inimsusevastaste tegudeni ta veel jõuab

Valgevene rahvas peaks olema kõigega harjunud, kuid ikkagi oli lennukikaaperdamine midagi enneolematut. Mis tundega see sõnum teie juures vastu võeti?

Inimesed olid tõesti šokeeritud. Isegi selle kogu selle mõistusevastase olukorra juures, mis on haaranud Valgevenet viimase üheksa kuu jooksul, on tegemist pretsedenditu juhtumiga, kus koguni Valgevene piiridest väljas olev inimene ei saa end ohutuna tunda. Reisilennuki hävitajaga maanduma sundimine oli äärmiselt jahmatav ning inimesed on siin reageerinud ülimalt teravalt.

Kuidas see nüüd mõjutab neid, kes on veel jäänud, aga ikkagi kaaluvad riigist lahkumist?

Oleme tegelikult näinud viimase üheksa kuu jooksul kõike. Eks need, kes on selle aja vältel tundnud, et ei suuda sellise ohutaseme juures elada, on juba läinud. Aga need, kes jäänud on... kindlasti ei tõuka selline stsenaarium, mida nägime, neid lahkuma. Vastupidi, nad mõistavad, et isegi piiri taga pole Lukašenka vastastel enam ohutu.

Mis Raman Pratasevitši kohta praegu uuemat üldse teada on?

Meil puudub vähimgi info. Me isegi ei tea, kas ta istub praegu KGB või siseministeeriumi isolaatoris. Mingeid ametlikke pressiteateid pole samuti ilmunud.

Mis teda teie hinnangul ootab? Meediast on läbi käinud erinevaid hinnanguid surmanuhtlusest umbes 12-aastase vangistuseni.

Asi polegi väga selge. Küsimus on selles, et ametlikult on talle esitatud süüdistused taoliste kriminaalkoodeksi paragrahvide alusel: massilised korratused, korra rikkumisele suunatud ühenduse loomine ning vaenu õhutamine. Need paragrahvid surmanuhtlust ette ei näe ning just nende pügalate alusel esitas Valgevene uurimiskomitee ka taotluse Pratasevitši väljaandmiseks (Poola andis hoopis poliitilise varjupaiga - toim).