JUHTKIRI | On aeg vähendada väliürituste piiranguid

Teadusnõukoja liige Krista Fischer on selgitanud, et piirangute leevendamise mõju saame teada umbes nädal pärast leevendusi. Järelikult selgub järgmisel nädalal, millist mõju avaldas koroonasse nakatumisele inimeste restorani ja teatrisse lubamine. Aga välispordiüritusi on saanud 10 x 15 formaadis korraldada juba 3. maist. 17. maist on võinud väljas korraldada avalikke üritusi kuni 10 x 25-le ehk 250 inimesele. Need leevendused ei ole nakatumise vähenemist vääranud, nagu ei teinud seda ka 9. mail toimunud tuhandete tallinlaste „rahvamatk” pronkssõduri juurde. Ei ole kahtlust, et väliürituste osavõtjate arvu lage võib tõsta, võib-olla juba mitme tuhandeni. See aitaks majanduslikult jalule saada paljudel üritustekorraldajatel ja turismiettevõtjatel ning raviks Eesti inimeste vaimset tervist. Muide, ka koolivaheaja reisimine ei toonud kaasa haigestumise kasvu.