Harju maakohtu esimees küsib kärpeajal miljon eurot juurde. „Inimeste saatuse üle ei tohi otsustada kahe tunniga”

Jah, me suudaksime hoida õigusemõistmist sellel tasemel, mis meil praegu on, ega langeks tagasi varasemate aastate menetlusaegadesse. Kui hakkame kärpima, siis see tuleb ju millegi arvelt.

Nii et lõivude tõstmine on täiesti reaalne võimalus, mis aitaks teil kulusid mitte kärpida?

See ei ole liiga suur risk. Ka praegu saab vajaduse korral küsida menetlusabi. Kohus saab inimese riigilõivu tasumisest vabastada, kui ta suudab tõestada, et see käib talle üle jõu.

Kui suur on risk, et kui tõsta lõive, siis jääb kohtuskäimine ainult jõukamate inimeste võimaluseks?

Riigilõivude tõstmine vääriks kaalumist, sest meil on praegu Euroopa kontekstis ühed madalamad lõivud. Aga kindlasti tuleks eristada, mis laadi kohtuasjadest me räägime.

Kumbki ei ole hea lahendus, aga kui olukord seda nõuab, siis võib-olla natuke mõlemat. See, et me paneme kohtumaja kinni, ei tähenda, et õigusemõistmine kohapealt kaob. Maja võib ju seal edasi olla ja vajaduse korral sõidab kohtukoosseis kohale. Õnneks ei ole kohtumaja koht, kus inimene peab käima iga päev. See ei ole võrreldav kooli ega haiglaga. Keskmiselt käib inimene elu jooksul kohtus 1,2 korda.

Riigikohtu esimees Villu Kõve pakkus riigikogus kaht varianti, kuidas kohtud saaksid kulusid kärpida. Üks neist on väiksemate kohtumajade sulgemine. Teine on riigilõivude tõstmine. Mida te nendest ettepanekutest arvate?

Selleks et kärpeajal leida eelarve vähemalt kaheksa uue kohtuniku palkamiseks, on mitu võimalust. Näiteks tegi riigikohtu esimees Villu Kõve ettepaneku sulgeda väiksemad kohtumajad, aga ka tõsta hagi esitamise riigilõivu.

Hea oleks, kui oleks. Aga ei ole meil mitte ühtegi orkestrit. Kohtute eelarved on sellised, et suur osa kõigist tugifunktsioonidest on meilt juba praegu ära. Meie käes ei ole raamatupidamist ega midagi sellist, mille arvelt saaksime koomale tõmmata. Kui peame kärpima, läheb see paratamatult meie põhiseadusliku funktsiooni kallale. Ma arvan, et seda ei tohiks teha.

See on hea küsimus. Nagu te ise pakkusite – riigilõivud oleks üks variant. Riigi vaatest on see otsustamise koht, et millele riik panustab. Mina tahaks öelda, et kohus on ikkagi põhiseaduslik funktsioon. Riik ei toimi, kui kohus ei toimi. Hierarhia peaks ikkagi sealt peale hakkama, et kui tahame, et meil riik toimib, siis peame tagama, et alustalad oleksid paigas.

Meil on vaja juurde vähemalt kaheksa kohtunikukohta, et suudaksime tagada õigusemõistmise senisega samal tasemel. Kui vaatame, kui palju on kohtuasju ja kohtunikke ja milline on meie menetlusaeg, siis muud võimalust ei ole.

Kui me tahame, et Harju maakohtu tööpiirkonnas olevad kohtuasjad saaksid lahendatud samasuguse kiirusega nagu ülejäänud Eestis, siis ei ole midagi teha. Tuleb meie eelarvet suurendada ja seda mina ka taotlen.

Kuidas see võimalik on?

Meile ei ole antud kätte konkreetset arvu ega protsenti, see on olnud suulisel tasemel. Mina ise ujun vastuvoolu: küsin eelarve suurendamist.

Kui Tartu maakohtust rääkida, siis see on olnud kunagi täitsa arutamisel, et Põlva kohtumaja kinni panna. Tartu maakohus seda ise toetas.

Kindlasti mitte. Kui vaatan, kui palju on kohtunikud asju lahendanud, tekib pigem küsimus, et mille arvelt see tuleb. See ei ole normaalne.

Me keegi ei taha olla olukorras, kus meie elu ja saatuse üle peab otsuse tegema sellises olukorras kohtunik. Tal jääb paar tundi aega, et kaaluda, kus näiteks laps oma ülejäänud elu veedab. Selliseid otsuseid ei tohi kohtunik teha kiirustades, vaid ta peab võtma kogu aja, mis on otsustamiseks vaja. Kui see tähendab järjekorra kasvamist, siis nii ongi.

Meil on ühe kohtuniku kohta liiga palju kohtuasju. Ei ole reaalselt mõeldav, et kohtunik suudab need ära teha. Tsiviilasjades peab kohtunik lahendama keskmiselt 450 asja aastas. See on üle kahe otsuse tööpäevas.

See kõik on praegu alles otsustamisjärgus, enne augustit ei otsustata.

Need on argumendid, mida peame rääkima. Eks ma ministrile seda ka räägin.

Meie eelarvest on 1% – 150 000 eurot –, mida saame ise kontrollida ja muuta. See on naeruväärne summa. Siis pean ütlema inimestele, et homme ostke ise pastakad tööle kaasa. Ülejäänud osa meie eelarvest on personalikulud või majanduskulud, mida me ise ei kontrolli. Me ei saa jätta rahvakohtunikele maksmata, me ei saa jätta postikulusid tegemata, me ei saa jätta ekspertiise tegemata ega RKAS-ile maksmata maja eest ega kolida ka mujale odavamale pinnale.

See on lahendamisel, aga loomulikult ma ei saa oodata, et see avasüli vastu võetakse. Loodan, et otsus tuleb enne suvepuhkuste perioodi.

Väga vähesel määral, kui üldse. Ma tegin taotluse, et jagada ümber võlaõiguse asjad. Neist 90% lahendatakse kirjalikus menetluses. Võlaõigus on oma loomult selline, mida ei ole väga keeruline ka videoistungil lahendada. Näiteks perekonnaasjades on selgelt vahetu kontakt olulisem.

See tähendaks, et vähemalt ajutiselt tuleb kohtuskäijatel hakata sõitma Pärnusse, Rakverre ja Tartusse?

See oleks kriisimeede. Nii saaksime viimase kahe aastaga tekkinud probleemi ajutiselt lahendada, aga me ei lahendaks pikka probleemi, sest algolukord ju ei muutu.

Me räägime järjekorra hoidmisest. Täna ei suuda me hoida seda, mis praegu on. Harju maakohtus juba järjekorrad kasvavad. Me ei lahenda ära kõiki asju, mis meil aasta jooksul sisse tulevad.

Me ei otsusta selle üle, kui palju kellelegi pudru peale moosi tuleb panna. Me otsustame inimeste saatuse üle.

Iseenesest ei ole mulle võõras, mis siin toimub. Tean väga hästi, mida tähendab lahendada 650 asja aastas ja mille arvelt see tuleb. Selle tõttu olen ka täitsa veendunud, et see ei ole normaalne – eriti menetlusosalise vaatenurgast. Me ei otsusta selle üle, kui palju kellelegi pudru peale moosi tuleb panna. Me otsustame inimeste saatuse üle.

Kui mõni teine kohus on hädas, siis ei ole midagi teha – me ei saa igaüks tekki enda poole sikutada. Me ei saa tekitada olukorda, kus pool riigist on kehvemas olukorras kui teine pool. See ei ole õige.

Samal ajal käib riigis teine protsess, millega tahetakse kohtutele töökohustusi juurde anda. See puudutab sideandmete kasutamise lubade väljastamist. Mida see Harju maakohtule tähendaks?

Tegelikult on sideandmete kõrval teine teema ka elatis, mis on kohe-kohe tulemas.

Kui praeguseid andmeid vaadata, annab prokuratuur neid lubasid aastas välja kuskil 3000. Harju maakohus peab hakkama neist lahendama umbes pooli. Me peame kogu oma süüteomenetluse valdkonna kohtunike tööjaotuse ümber vaatama ja panema juurde neli eeluurimiskohtunikku. Need taotlused on kiired asjad ja vaja kohe lahendada. Järelikult pean neli kohtunikku üldmenetlustest ära võtma. See on viiendik üldmenetlusega tegelevatest kohtunikest.

Süüteoasju lahendavate kohtunike töökoormus oli Harjus 2020. aastal 384 asja kohtuniku kohta. Riigi keskmine on 369 asja kohtuniku kohta.

Eelnõudega peab kaasas käima ka mõjude analüüs. Kas see näeb teile ette raha uute kohtunike palkamiseks?

Ma taotlesin, et mõjude analüüs saaks eelnõu seletuskirja juurde. Täna on seal kirjas, et riiki oleks juurde vaja kuus kohtunikku pluss tugipersonal.

Sideandmete kasutamise probleem koosneb kahest asjast. Esiteks, kes neid lubasid välja annab. Siiani on seda teinud prokuratuur, aga Euroopa Kohus ütles, et nii ei sobi ja nüüd liigub lubade väljastamine kohtusse. Teiseks see, et milleks neid sideandmeid üldse kasutada tohib. Euroopa Kohus on öelnud, et tohiks kasutada ainult väga raskete kuritegude ja mitte iga poevarguse uurimisel. Näiteks sarivarguste avastamisel on sideandmed just väga efektiivne viis vargaid kätte saada. Kas me ei ole isikuandmete kaitsega liiga kaugele läinud?