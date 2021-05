Vaktsineerimislõhe jagab Eesti kaheks

Eesti jaguneb üha rohkem kaheks: suure ja väikse vaktsineeritusega piirkondadeks. Vaktsineerituse tase võib isegi naaberomavalitsustes erineda kaks korda ja on märkimisväärne, et vaktsineeritus on väike peamiselt venekeelsete elanikega piirkondades.

Sügisel, kui kõik soovijad on saanud mõlemad vaktsiinidoosid, võib kolmas viiruslaine eriti valusalt lüüa neid piirkondi, kus on vähem vaktsineerituid. Kas näeme olukorda, kus ühes Eesti nurgas jätkub tavaline elu, sellal kui teine nurk kannatab laialdase haigestumuse ja piirangute all?

Valitsuse teadusnõukoja juhi Irja Lutsari sõnul on juba praegu näha vaktsineerimise ja haigestumuse korrelatsiooni.