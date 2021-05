Suursaadik Kulli müstiline kriminaalasi ja müütilised varjud välisministeeriumis

Praeguseks usuvad paljud, et midagi juhtus julgeolekukontrolli ajal. Kull kas ei osanud vastata või jättis millelegi vastamata, ajas midagi sassi või vastas valesti. Teadaolevalt algas kontroll mullu novembris, tõenäoliselt leiti riigisaladuse loa menetlusega kogutud info alusel nüüd, et põhjust on algatada kriminaalasi.

Ei teatud, et tegelikult istuti viitsütikuga pommi otsas juba pool aastat. Märgid näitavad, et murepilved hakkasid suursaadik Kulli kohale kerkima möödunud aasta lõpus toimunud regulaarse julgeolekukontrolliga, mille riigisaladuse loa omanikud peavad kindla ajavahemiku tagant läbi tegema.

Siis kulus mõni hetk, kuni Eesti Päevaleht presidendi erakorralist otsust esimesena märkas, küsimusi esitas ja vahendas, et suursaadik Kull on ametist vabastatud ja tema kohta käib kriminaalasi.

Seetõttu hakkasid sündmused neljapäeval suure raginaga arenema. Välisminister Eva-Maria Liimets esitas valitsuse istungile erakorralise päevakorrapunktina nimetu „Eesti suursaadiku tagasikutsumise” päevakorrapunkti. Kui see oli heaks kiidetud, läks ettepanek Kadriorgu, kus president Kersti Kaljulaid allkirjastas otsuse kutsuda Clyde Kull Pariisist tagasi ja see riputati tasahilju presidendi kodulehele.

Põhjus oli pealtnäha proosaline. Eesti Pariisi suursaadiku riigisaladuse loa kehtivustähtaeg sai täis ja selle pikendamise taotlust ei rahuldatud. See tähendas, et Clyde Kull ei saanud ka parima tahtmise juures enam oma ametis edasi töötada, sest selle eeldus on kaitsepolitsei luba riigisaladusega töötada.

Riigisaladuse loa menetlemise seaduse järgi kehtib standardprotseduur kolm kuud. Juhul kui on vaja tegeleda isiku tausta puudutavate keerulisemate küsimustega, võidakse seda sama palju pikendada. See tähendab, et hoolas ametnik peab hakkama oma senist riigisaladuse luba pikendama vähemalt kuus kuud enne n-ö säilivustähtaja saabumist.

Maikuus tiksus kuus kuud sündmuste algusest täis ja kuna uurimine polnud lõppenud, vaid esitati hoopis kahtlustus, polnud enam pääsu – asi sai avalikuks.

Prokuratuur kinnitaski, et suursaadik Kullile on esitatud kahtlustus kahes asjas. Esiteks omastamises ametiisikuna ning teiseks riigisaladuse ja salastatud välisteabe käitlemise nõuete rikkumises. Igal sammul on prokuratuur rõhutatult lisanud, et tegemist on esialgse kahtlustusega, mis võib menetluse kestel muutuda.

Asjaga tegelev prokurör Inna Ombler on õige pisut avanud omastamise kahtlustuse tausta. Reedel ütles ta ERR-ile, et see on Kulli puhul seotud „pigem tuhandete eurodega”.

Riigisaladuse käitlemise nõuete rikkumise asjus on ust rohkem paotanud Kulli kaitsja, advokaat Aivar Pilv, kes on maininud, et uuritakse 1990-ndatest pärit dokumente. „Tegemist on ajalooliste materjalidega, mida Clyde Kull on endale tööalaselt arhiveerinud ajaloolise mälestuse mõttes,” ütles Pilv.

Nii prokurör kui ka kaitsja on kinnitanud, et kahtlustus ei puuduta riigisaladuse välisriigile andmist ehk n-ö riigireetmist.

Eesti Päevalehe teada saatis Clyde Kull möödunud nädala lõpus välisministeeriumi kolleegidele krapsaka kirja, milles selgitas, et küsimus puudutab vanu dokumente, mida ta on arhiveerinud mälestuste kirjutamise tarvis. Kull lisas, et on järgmisel kuul korralisel puhkusel Pariisis ja loodab, et see pole tema viimane kiri kolleegidele. Kiri väljendas kindlust ja lootust, et segadus saab klaaritud.

Mürgel on suurem kui süüdistus