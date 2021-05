Filmilinnak tuleb igal juhul

Filmitegijad on Paljassaare filmilinnaku rahastuseta jäämisest tõsiselt nördinud. Lohutust ei paku seegi, et riigikogu kultuurikomisjon jaotas riiklikult tähtsatele kultuuriobjektidele raha regionaalset arengut silmas pidades ja Tallinnast sai toetust ainult üks projekt. Filmide tegemine on olnud alarahastatud taasiseseisvuse algusest peale ja nüüdne otsus oli justkui viimane hoop niigi vaeslapse rollis olijatele.

Esimeses järgus, järgmiseks aastaks pidid Põhja-Tallinnas Paljassaarel valmima kolm stuudiot, neist kaks 14 meetri ehk umbes viiekorruselise maja kõrgused. Peale selle abiruumid ja nende juurde kuuluv taristu. Maatükk, millele linnak kerkib, kuulub linnaettevõttele AS Tallinna Tööstuspargid. Kui kaugel ollakse? Kas filmilinnak ikkagi võiks tulla?