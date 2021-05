Uus riigipööre Malis. President lasi kolonelid lahti, aga kolonelid võtsid presidendi kinni

Alla aasta pärast eelmist Mali riigipööret on riigi ajutise valitsuse president ja peaminister taas vahistatud. Riigipöörajad on samad komandörid, kes kukutasid eelmise valitsuse ja osalesid praeguse loomises. President Bah Ndaw ja peaminister Moctar Ouane võeti sõdurite valve alla esmaspäeval mõni tund pärast valitsusremonti, millega vabastati ministrikohalt kaks mõjukat ohvitseri. Rahvusvahelisele kriitikale pole armee seni vastanud. Üks putšiste sõnas Reutersile, et riigijuhtide kinnipidamine ei tähenda veel tingimata nende arreteerimist. „Nad ei tegutsenud hästi,” ütles sõjaväelane valitsuse koosseisumuutuse kohta. Välismeedia teatel püsib pealinn Bamako olukord rahulik.

Võimu paistab olevat üle võtnud asepresident Assimi Goïta, kes juhtis mullustki riigipööret. Ametlik kaitseminister Souleymane Doucouré jõudis enda vahistamisest välismeediale teatada. „Võin kinnitada, et Goïta mehed tulid mulle järele,” ütles minister vahetult enne kinnipidamist telefonitsi AFP-le. Esialgsetel andmetel viidi tema, president ja peaminister Kati sõjaväebaasi, kust said alguse eelmisedki riigipöörded.