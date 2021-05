FOTOD | ERSO esines pärast pea kolm kuud kestnud piiranguid taas publikule

Dirigent Mihhail Gerts ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester tõid kuulajate ette Tšehhimaa loodusest inspireeritud sümfoonilise muusika. Just loodus oli oluline lähtepunkt kolme Tšehhi muusikahiiu – Bedřich Smetana, Antonín Dvořáki ja Bohuslav Martinů loomingus. Mihhail Gerts kirjeldab nende seost loodusega järgmiselt: “Vltava jõgi, mida Bedřich Smetana oma helimaalis nii võrratult kujutab, voolab läbi Antonín Dvořáki sünnipaiga – väikese Nelahozevesi küla. Sarnasest pisikesest Polićka külast on pärit ka Bohuslav Martinů. Tšehhi loodus on nende kolme helilooja jaoks võimas inspiratsiooniallikas, sellest jõudu ammutades jätkab igaüks neist eelkäija alustatud teed.”

Mihhail Gerts on noorema põlvkonna üks väljapaistvaimaid dirigente, kes teeb koostööd paljude orkestritega nii Euroopas kui Aasias. Tema käe all on mänginud NHK Sümfooniaorkester ja Osaka Filharmooniaorkester Jaapanis, arvukad orkestrid Saksamaal ning paljud teised. Tihe koostöö seob teda Venemaa Rahvusliku Filharmooniaorkestri, Kuningliku Liverpooli Filharmoonia Orkestri, RTÉ Rahvusliku Sümfooniaorkestri, Bremeni Filharmoonikute ning muidugi ERSOga.

Alates märtsist on ERSO andnud 10 kontserti tühjale saalile. Eesti esindusorkester ei ole igapäevast tööd lõpetanud, hoolitsedes selle eest, et ka keerulistel aegadel kultuurielu ei peatuks.

Piirangute ajal vahendasid ERSO kontserte Klassikaraadio ja ERSO TV, toimunud kontserdid on ka järelvaadatavad.