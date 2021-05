Anton Aleksejev: järele jäi ainult kaks… Diplomaatiline meelepete Moskva moodi

Kui Moskva Valgevene moodi käitumise eest vastu näppe sai, võttis ta kasutusele termini „ebasõbralikud riigid”. Uus termin tekkis Venemaa välispoliitilisse leksikoni tänu president Vladimir Putini ukaasile, mille ta kirjutas alla 23. aprillil. Pärast seda pühendusid Vene kanalite poliitilised jutusaated aruteludele, mis maad nimelt ebasõbralikeks kuulutatakse. Variante oli palju: USA, Kanada, Austraalia, Suurbritannia, Tšehhi, Poola, Läti, Leedu, Eesti, Gruusia ja Ukraina.

Ent kui valitsus 14. mail viimaks ise ebasõbralike riikide nimekirja avaldas, olid seal ainult USA ja Tšehhi. See tekitas arusaamatust: kas näiteks Ukraina on siis Venemaa vastu sõbralik? Või Suurbritannia oma „Skripalide asjaga”? Aga Baltimaad, mis pidevalt „heroiseerivad fašismi” ja „kirjutavad ajalugu ümber”? Kas nemad kõik on sõbrad?