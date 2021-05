Temaga kohtudes oli alati tunda positiivsuse kiiri

Tõnu Kilgases oli piisavalt sügavust ja nukrust, et muusikat usutavalt ja tundeliselt esitada. Samuti oli temas olemas see artisti võlusäde ja soojus, millega ta publikult võlus. Esinejana oli ta karismaatiline ja veenev – just nagu Georg Ots, keda Tõnu Kilgas kehastas meeldejäävalt filmis „Jan Uuspõld läheb Tartusse”.

Kilgast on meenutatud kui kõrge töömoraaliga näitlejat ja solisti, kellega kohtumine jäi temaga kokku puutunud inimestele alati eredalt meelde.