JUHTKIRI | Valgevene tuleb viia režiimimuutuseni

Jõuliselt ja kähku tuli otsustada juba eurooplaste meelerahu huvides. Ehkki Euroopa Liit on leppinud kokku juba kolmes Valgevene-vastaste sanktsioonide paketis (neljas ja tõhusam oli just kaalumisel), otsitakse kellegi karistamiseks vajalikku 27 liikmesriigi üksmeelt üldjuhul teosammul. Ja ka siis võib tihti laiutada käsi: polnud just asjalikud karistusmeetmed.