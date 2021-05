Tallinna jalgrattarajad kärbivad autode sõiduruumi

Eile algas Tallinna kesklinnas Gonsiori ja Petrooleumi tänaval eraldi jalgrattaradade ehitus. Sellega peaks teoks saama rattasõitjate pikaajaline soov turvaliselt jalgrattaga kesklinna sõita. Tallinna senist jalgrattateede võrku on kritiseeritud selle pärast, et pikemad jalgrattateed on pigem äärelinnas, aga kesklinna omad on katkendlikud, läbi mõtlemata ja mõnikord lausa ohtlikud.

Eelmisel nädalal tutvustas linnavalitsus uut jalgrattateede võrku, mis peaks neid muresid leevendama ning looma ka kesklinna tiheda ja omavahel seotud jalgrattateede võrgu. Nii mõnelgi pool kavatseb linn kärpida jalgrattateede jaoks autode sõitmis- ja parkimisruumi, muidu ei õnnestu eraldi jalgrattateid linnaruumi paigutada.