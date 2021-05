Uue Kunsti Muuseumis avati Pallase tekstiiliosakonna näitus

Piltvaiba kursus on Pallase tekstiili õppekavas kolmandal õppeaastal ja igal kord alustavad uued tudengid erineva teemaga. Selleks hetkeks on üle poole õpingutest läbi ning kogemusi töötamiseks kompositsiooni, värvi ja materjaliga on kogunenud omajagu. Nii saab gobelääntehnika tundmaõppimise kõrval keskenduda tähendusele, teose sõnumile ja leida selle avamiseks just autorile sobiv väljendusviis. Kõrvuti kursusetöödega on näitusel eksponeeritud ka mitmed lõputööd. Gobeläänidele on jõudnud autoritele olulised inimesed ja sündmused, kohtumised ja dialoogid, kodukoha või kodulinna kogemus. Peategelane töödes on enamasti aga autor ise, olles kord nähtaval ja kord nähtamatul moel pildil osaline.