Yasmyn: olen otsustanud välimuse enda kasuks pöörata

Oled rääkinud, et mehed kipuvad sinu eksootilist välimust seksualiseerima. Kas pead pidevalt tegelema ebameeldivate või rassistlike kommentaaridega?

Negatiivseid ütlemisi on ikka ette tulnud, eriti nooremas eas. Tundub, et Eestis on olukord enam-vähem hästi, liigume normaalsema ühiskonna poole. Pean tõdema, et olen arvestanud ja kahjuks ka harjunud nende kommentaaridega. Ema kasvatas mind ja mu venda välimust enda kasuks pöörama. Las inimesed passivad – vähemalt vaatavad ja hoiavad silma peal. Aga jah, on tekkinud kummalised kaksikmoraalid. Mu vend (Antonio Sebastian Kass, artistinimega Mick Moon – L. M. J) on saanud päris palju negatiivset tagasisidet ja ebameeldivaid pilke.

Millised on kõige võikamad kommentaarid, mis sulle öeldud on?

Eks põhiline on ikka, et läheksin tagasi, kust ma tulin. Ega ma otseselt ei saa aru, kuhu ma peaksin minema. Pelgulinna sünnitusmajja?