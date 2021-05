PÄEVA TEEMA | Indrek Saul: tervisekriisi juhitakse nagu oleks piloodikabiinis koolitamata juhid

Tänane lugu on koroonapilootidest, kelle puudulik, segane ja vastuoluline armatuurlaud näitab, et nende lennuk (vaktsineerimine) ei vea Pariisist New-Yorki välja (kütust ei jätku) ja tuleb hakata vette hädamaandumiseks ette valmistuma (vaktsineerimiskeskuseid avama)

Seda lugu kirjutades tekkis mul paratamatult küsimus, kas mõne vähegi kriitilisema asjaga vaktsineerimise käigus suudeti hakkama saada ilma eepiliste läbikukkumisteta. Alates sellest, kuidas pensionäre üritati e-postiga vaktsineerima kutsuda ja lõpetades sellega, kuidas digilugu umbe jooksis. Tundub, et kõik mis on saanud vussi minna, on ka vussi läinud.

Hoolimata sellest, et juhtimises tuntakse juba kümneid aastaid tööriistu, mis kõiki neid vussiminekuid oleks võimaldanud vältida. Alates tavalisest riskianalüüsist, lõpetades pre mortem’iga. Aega on ka laialt käes olnud, eelmisel sügisel oli juba selge, et vaktsiinid tulevad.

Kuigi sellega on ka naljakad lood. Minister kiik lubas 12. aprillil, et teise kvartali lõpuks saabub kokku miljon doosi. Tänaseks on sellest saabunud 300 tuhat, nii 50-60 tuhat doosi nädalas. Juuni lõpuni on jäänud 6 nädalat. Vaktsiinide saabumise tempo kiirenemist ei näita.

Saabumata on 700 tuhat doosi, ootame teisi ikka veel nagu valget laeva, sest lähema kahe nädala saabumise prognoosid on endiselt 60 tuhande kanti.