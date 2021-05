Süürias toimusid kolmapäeval presidendivalimised, mille lääs kuulutas juba ette farsiks. Riik jätkab Bashar al-Assadi juhtumise all, kes on tüürinud riigi praeguseks hetkeks põhjalikku kriisi. Opositsioonivõitlejad on küll suuresti tagasi löödud, kuid samal ajal on riik muutunud illegaalsete ainete tootmise keskuseks, mis varustab Saudi Araabiat populaarse peonarkootikumiga.