Al-Assadi taktikepi all on Süüriast saanud kodusõjast räsitud narkoriik

Peale al-Assadi osalesid hääletusel endine aseminister Abdullah Salloum Adbullah ja võimude heakskiidul tegutseva väikese opositsioonipartei juht Mahmoud Ahmed Marei. 2000. aastal pärast isa surma presidendiks saanud al-Assad saab nüüd valitseda veel seitse aastat, kuigi tegelikult on riik sama suguvõsa käes olnud juba 50 aastat.

Süüria riigimeedia on viimastel nädalatel avaldanud arvukalt fotosid sellest, et linnades on al-Assadi toetuseks tänavatele valgunud suured rahvamassid, kuid olukord riigis on nukker. Peale mitmesaja tuhande ohvri on sõda põhjustanud üle 2,1 miljonile tavalisele süürlasele püsiva puude või vigastusi. Enne sõda Süürias elanud 22 miljonist inimesest on vähemalt pooled pidanud kodudest põgenema ning mitu miljonit süürlast elab ikka Liibanoni, Jordaania ja Türgi põgenikelaagrites.