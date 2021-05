Johnsoni mõjukas eksnõunik süüdistab teda inimelude ohverdamises

Nõuniku sõnul kinnitas terviseminister Matt Hancock kabinetile pandeemia alguses, et riik on koroonaviiruse tulekuks valmis, kuigi tegelikult kriisikava polnud. Riskirühmade kaitsmisele ei pööratud tähelepanu ja Hancocki jutt kaitsevahendite piisava varu kohta osutus petlikuks, rääkis Cummings. Viivitati ka proovide võtmise ja jälgimissüsteemi loomisega. Nõuniku väitel lähtus valitsus kriisi alguses karjaimmuunsuse strateegiast ja leppis nakkuse levikuga, ehkki avalikkusele väideti vastupidist. Valitsuse sõnul on tegu täiesti väära väitega, mida näitavad ka Cummingsi enda kriisi ajal saadetud tekstisõnumid.

„Rääkis, et see on seagripp”



Johnson olevat kriisi ajal muretsenud eeskätt majandusliku kahju pärast, pidamata viiruse mõju inimeste tervisele ohtlikuks. Seetõttu viivitatud jaanuaris ka riigi teistkordse lukkupanekuga. Mullu veebruaris olevat Johnson kriisiks valmistumise asemel läinud kahenädalasele puhkusele (mida ta ise eitab). „Peaminister rääkis kriisikoosolekutel, et see on seagripp ja ta laseb endale otse-eetris koroonaviirust süstida näitamaks kõigile, et pole midagi karta,” ütles Cummings.

Muu hulgas laadis Cummings Twitterisse foto valitsuse nõupidamisruumi tahvlile kirjutatud kriisimärkmetest, kus muude punktide seas on küsimus: „Keda me EI päästa?”

Samal ajal parlamendi täiskogu arupärimistele vastanud Johnson kinnitas, et valitsuse eesmärk on alati olnud inimeste elu päästa ja et ta lähtus oma teadusnõunike soovitustest. Samuti lubas peaminister, et valitsus korraldab võimalike tegematajätmiste kohta uurimise. Opositsioonijuhi Keir Starmeri küsimusele, kas ta tõesti väitis, et viirus tapab ainult 80-aastaseid, hoidus Johnson vastamast.

