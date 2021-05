Üliharuldased ebapärlikarbid viidi tagasi kodujõkke

Ebapärlikarp on Eesti ainus selgrootu loomaliik, kes kuulub esimesse kaitsekategooriasse ehk on hävimisohus. Teda leidub Eestis ainult ühes jões, kuhu on 30 000 karbist alles jäänud vaid 10 000 ja järelkasvu pole tulnud pool sajandit.

Möödunud aasta alguses püüti ebapärlikarbi elupaigast sadakond forelli, kelle lõpustele olid kinnitunud ebapärlikarbi vastsed. Emane ebapärlikarp paiskab nimelt pärast viljastumist oma vastsed jõkke (neid võib olla kuni miljon tükki korraga) ja nad peavad leidma kiiruga kala, kelle lõpuste külge kinnituda. Kala lõpuste all elab vastne parasiidina toitudes umbes kümme kuud.

Eile pääsesid esimesed millimeetrised karbid lõpuks tagasi jõkke. Lihtne see ettevõtmine polnud.