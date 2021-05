Eesti riik peaks olema peremeeste riik, kus hea peremees vaataks, et tema asjadel läheb hästi. Talupojatarkus on olnud üks Eesti edu suurimaid eeldusi - ma loodan, et me ei viska seda nüüd nurka. Talupojatarkus aga eeldab, et asjade otsustamisel kaalutakse kõik head ja halvad ära ning otsustatakse seda, mis kokkuvõttes kõige mõistlikum. Loodan, et riigiametnikud tulevad mõistusele ja lasevad meid suvel ikka metsa metsmaasikaid korjama