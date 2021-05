BBC "sajandi intervjuu": valedega usalduse võitmine, pealtkuulamisseadmed, paranoiadele hoogu andmine

See intervjuu tõi BBC ajakirjanikule Martin Bashirile au ja kuulsust ning ohtralt teleauhindu, muu hulgas BAFTA. Ent juba mõne kuu pärast tekkis kahtlus, et Bashir oli intervjuu saanud räige pettusega – ta oli Dianale valetanud ja söötnud talle ette sügavat paranoiat tekitavat materjali.



Kuigi BBC hakkas siis Martin Bashiri tegevust uurima, mätsis juhtkond tema valed kinni ja ta tunnistati ausaks. Nüüd, 25 aastat hiljem, algatas BBC uus juhtkond uue ja sõltumatu uurimise, mis tõendas lõpuks, et Bashir manipuleeris Dianaga ja valetas talle nii tema lähedaste kui ka töötajate kohta. Samuti ilmnes, et need, kes tundsid omal ajal BBC-s muret, kas intervjuu on saadud ausal teel, lasti töölt lahti.



Esimese uurimise ajal eitas Martin Bashir igasugust dokumentide võltsimist. Nüüd tunnistas ta end süüdi ja ütles, et tema tegu oli rumal. Diana vend Earl Spencer on öelnud, et see intervjuu kindlustas Diana surma.