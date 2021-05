Peterburi Ermitaaži juhitakse nagu perefirmat. Miljonihanked lähevad sõpradele-sugulastele

Kuulus Peterburi kunstimuuseum Ermitaaž on nagu riik riigis. Režiimid tõusevad ja langevad, aga Venemaa suurimat kunstikogu valdav muuseum on juba ligi kolmveerand sajandit olnud üheainsa perekonna käes. Tänu muuseumi direktori Mihhail Piotrovski isiklikule tutvusele Vladimir Putiniga ei ole seda ohustanud ka kunstivarguste ega onupojapoliitika kahtlustused. Hiljuti muuseumi rahaasju uurinud Vene ajakirjanikud avastasid, et selle koostööpartneritena tegutsevate erafirmade võrgustik on seotud Piotrovski lähisugulaste, sõprade, eksalluvate ja lähisugulastega. Peale selle selgub portaali Projekt Media uuringust, et muuseumi juhtiv „perefirma” valmistub ohje üle andma järgmisele põlvkonnale.