Eesti Jazzliit lõpetab oma 17. hooaja suurejoonelise kontserdiga

New Wind Jazz Orchestra dirigent Lauri Kadalipu sõnul on tänavune Jazzliidu hooajalõpu kontsert väga eriline: „Kes on JT Conceptioni repertuaariga tuttav ja kontserdil käinud, teab, et see bänd ei ole väike – laval on 10 inimest ning see energia, mis nendest pillidest publikuni jõuab, ei jäta kedagi külmaks. Nüüd kujutage ette, kui see bänd ühendab väed jazzorkestriga. Võtke kaasa oma kaaslane, sõber, kellest kinni haarata, sest see gruuviorkester tagasi ei hoia ning pärast pikka pausi kontsertidest viib teid elamustega teisele planeedile. Ma ei suuda mõelda paremat kooslust, millega saata ära see kodune hooaeg, kus kontserte sai kuulata vaid interneti vahendusel.”