Neonatslikes gruppides õpetatakse torupommi tegema ja otsitakse snaipreid

Mai keskel kirjutas Eesti Päevaleht, kuidas Telegrami enam 6000 liikmega neonatslikus grupis Homework Helpers 88 tõmbab tähelepanu Eesti poiss Romet. Ta mõnitab otseülekannetes mustanahalisi, sealjuures kannab poiss musta haakristiga punast käesidet. Kuigi Romet katab alumist osa näost rätiga, tundis noormehe tuttav ta hääle ja kõnemaneeri järgi ära.

„Ülimalt kahju, et ta on niimoodi radikaliseerunud. Ilmselgelt on tema näol tegemist nõndanimetatud keyboard warrior-iga (klaviatuuri sõdalane), sest päris elus on Romet on väga kartlik ja arg poiss,” kirjutas tuttav. Väidetavalt tundsid noormehe ära ka tema õpetajad, mille pärast Romet teistele Homework Helpers grupi liikmetele kurtis.

Romet pole sugugi ainus eestlane, kes neonatside vestlustes silma jääb. Hinnanguliselt võib eestlasi olla grupis lausa mitukümmend. Osa neist kustutas küll kontod pärast Eesti Päevalehe artiklit ära, teised räägivad – kes aktiivsemalt, kes passiivsemalt – ikka kaasa.