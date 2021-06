JUHTKIRI | Suvi toimub. EL-i piirid peavad avanema

Euroopa Liidus on koroonavaktsiini kuuri lõpetanud 73 miljonit inimest, terves maailmas üle 400 miljoni inimese. Eestis on vaktsineerimine praeguseks lõpetatud ligi 250 000 inimesel, iga tööpäevaga tuleb mitu tuhat juurde. Ühtlasi on teadlased saanud kinnitust, et vähemalt EL-is kasutatavad vaktsiinid on tõhusad kõigi praegu levivate koroonaviiruse tüvede vastu. Teisisõnu: suvi toimub, (välis)turism on võimalik ellu äratada.