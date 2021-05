"Minu hinnangul on Eestil praegu kõige halvem valitsus läbi 30 aasta. Kõige iseseisvusevaenulikum, kõige regionaalpoliitikavaenulikum, kõige jõukusevaenulikum, kõige rahvusevaenulikum. Mida kiiremini see valitsus välja vahetatakse, laguneb, teovõimetuks muutub, seda parem," tulistab Martin Helme praegusest koalitsioonist rääkides. Aga miks kiitis Helme veebruaris Jüri Ratast, miks ta seda praegu enam ei tee ja kellest saab tema hinnangul uus president? Miks EKRE Narvas Georgi lintide kandjaid enda paati tõmbab? Miks EKRE Valgevene teemal vait on püsinud?

Üha populaarsemaks muutuva EKRE esimees vastab.