KULTUURIBIIT | Noorte lavastajate Marta Aliide Jakovski ja Kalju Karl Kivi playlist

„Kuidas armastada, kui me armastame nii erinevalt?” küsivad oma lühilavastused esimest korda laiema publiku ette toovad lavastajad Margaret Sarv, Erik Richard Salumäe, Marta Aliide Jakovski ja Kalju Karl Kivi. Neist viimased kaks soovitavad neile olulist muusikat.

Marta Aliide Jakovski: "Minu lühilavastuse „Mos-naine ja kakk” käivitavaks teguriks olid ühe väikerahva valupunktid ja maailm, mida nad endas kannavad, arktiline atmosfäär ja suhtedünaamika – naine ja kakk. Hakkasin kujutlema, kuidas reaalses elus selline suhe toimida võiks ja kuhu sel areneda oleks. Hakkasin uurima, kes mansid on, kust nad tulevad, mida nad endas kannavad ja kuidas tänasel päeval elavad. Sel teekonnal toeks olnud muusikat soovitangi".

Weather Report – „River People“ Loo bassikäik annab hea raami, mõnusa vundamendi kõrgustesse tüürimiseks. Sinna vahele mahub ka huumor, mis on alati hädavajalik, ükskõik kui tõsistesse ja keerukatesse teemadesse ka ei astuks.

Tigran Hamasyan – „Road Song“

Selles loos on miskit olemuslikku, ürgset, müstilist. Kompositsioon on võluv oma rütmikas ja täpsuses. Seda kuulates tekib selline selline tunne, et kohe-kohe saab lendu tõusta.