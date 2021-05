NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | "Pojake, miks nad isegi silmad välja torkasid?"

Sel nädalal lõi esimest korda peale 2020. aasta sügisest maailmameedias laineid Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka, kes andis hävitajatele käsu sundida Vilniusesse lennanud liinilennuk, et saada pardalt kätte aastast 2019 Poolas elanud blogija Roman Pratasevitš ja tema elukaaslane. Euroopas ja Eestis tunti sügavat muret ja kritiseeriti Valgevene režiimi tegevust, kuid fakt on, et Pratasevitš istub vangis ja Lukašenka troonil. Arvamusportaalis ilmus ka usutlus Valgevenes elava Jaaguga, kes muuhulgas mainis, et Lukašenkat polegi kellegagi asendada. Kommentaariumis leidus selle kohta eriarvamusi.

„Oh, sa jeebus, kus on sõnu ritta seatud! Kui suutsin sellest udust mõtte õigesti tabada, siis paistab autor väitvat, et konkreetse teo toimepanek ise on piisav tõestus, et tegu oli psühhoosiga. Ehk igasugune normaalsusest piisavalt kaugele hälbiv käitumine on põhjendatav (ainult) psühhoosiga. OK, aga mis edasi?”

„Lugu on paras sõnasalat, toimetajal oli vast raske isegi pealkirjaks mingit fraasi välja noppida. Eesti arvamusmaastiku põhiline viga on, et käib eetri täitmine ning oma enda hääle kuulamine. Enamasti mingit pointi meie ajakirjanike jutus ja „arvamusliidrite” omas pole. Aga mis puudutab karistamist, siis kunagi ütles Agatha Christie BBC-le, et ei poolda surmanuhtlust ega eluaegset vanglakaristust, vaid soovitas hoopis anda mõrvarid teadlastele inimeksperimentideks ja need, kes 1,5 aasta järel veel elus on, uuesti ühiskonda lasta. Vot nii. Ka Tarraste võiks sel viisil meditsiinile ja teadusele oma süü lunastuseks kasu tuua. Arvan mina.”

kaporatuuri hunta:

„Mis lahti Päevaleht? Möödunud nädal heietasite „rahuarmastavast” Hamasist, täna „asendamatust” Lukašenkast... See on ju diktaatorite enda propaganda, et nad kõik on asendamatud ning ilma nendeta kukub kogu kupatus kokku ja järgneb väävlisadu ning ritsikate uputus. See on ju suvalise autoritaarse režiimi eesmärk pühkida minema oma vastased ja jätta mulje valikute puudumisest. Aga tegelikult ju asendamatuid inimesi pole: Tšiilist läks ära Pinochet, ei saanud bolševikud võimule, Moskvas suri Brežnev, tiksus Nõukogude Liit veel 10 aastat. Nii, et olge mureta. See on ju nende rahvaste suhtes solvav väita, et Valgevenest 10-miljonilise rahvaarvu juures või Venemaa 145 miljoni elaniku hulgast on võimatu leida uusi juhte peale Lukašenkat ja Putinit. Isegi kui Venemaal pole 140 korda rohkem tarku ja haritud inimesi kui Eestis, siis 15 korda rohkem ikka ning Valgevenes vähemalt kaks korda rohkem.”

HS:

„Kõikide vuntside argument enese õigustuseks on olnud, et neile poleks justkui alternatiivi. Iga variant on parem kui psühhopaat võimul, isegi kui programm hetkest kaugemale ei ulatu. Lihtsalt kgb-lastele on ainus programm kõrvade vahele tambitud, normaalsetel inimestel seda ei ole.”

Kolmapäev, 26.05

Inimestele reeglina ei meeldi see kui neile tuletatakse meelde nende kannapöördeid mingis küsimuses. Kuid samas on see oluline pidada meeles, mida varem on tehtud või räägitud. Eriti poliitikute puhul Kesknädalal avaldati arvamusportaalis riigikogu esimehe Jüri Ratase seisukoht Ida-Viru põlevkivitööstuse tuleviku kohta, mis läheb lahku sellest, mida ta mõne aja eest peaministrina rääkis. Kommentaariumis oli selle kohta erinevaid arvamusi.

Juri Velosipedov: