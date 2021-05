Jälle üks põhjus Haapsallu minna

Paistis, et pealesunnitud tööpaus on kunstnikele hästi mõjunud, kes olid saanud "hullu panna". Näitusel näeb nii lõbusalt jaburaid kui ka selge poliitilise suunitlusega töid. Festivali korraldaja Marko Kekiševi hinnangul oli näha, et kunstnikel on praegu rohkem soovi ja aega erinevatest konkurssidest osa võtta.