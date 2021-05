Nagu ikka on huumoris peidus tõde. Vastus Vene agressioonile Ukrainas või vägivallale Valgevenes pole just olnud kõige optimaalsem ega kiirem (kuigi sanktsioonid Venemaa vastu on kogu Euroopa Liidu ajaloo kõige rängemad ning neid on ühehäälselt uuendatud kaheksa aasta vältel). Lisaks kaaluvad eriti torujuhtmeid puudutavad pragmaatilised huvid selles piirkonnas tihti väärtused üles.

Aga ikkagi. Sellised järeleandmised on vaid osa pildist.