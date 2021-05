Keegi ei eita, et kampaaniaperiood on ammu alanud ja töö valijate tähelepanu nimel käib juba pikemat aega. Põhja-Sakala vallas teatasid suuremad erakonnad oma esinumbrid juba möödunud talvel, tuues seejuures põhjuseks just nimelt poliitilise ebastabiilsuse – vallal on nelja aasta jooksul olnud kolm eri vallavanemat.

Katsetel vahetult enne valimisi võim enesele haarata on igati loogiline põhjus.