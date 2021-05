KOLUMN | Kaire Uusen: räägime „tädi Heinodest”. Kurjast võõrasemast Raja Teeleni

Pole võimatu, et kui iga naine mõtleks sügavamalt oma elu peale, avastaks ta, et temagi on millalgi olnud „tädi Heino”. Võib-olla ainult kümme minutit, võib-olla teadmatusest või nalja pärast, aga sellest võis olla küllalt, et jätta meestesse kibeduse või alandatuse tunde.

Mulle meenub paar juhtumit, mis kunagi tekitasid naiskolleegides elevust, sest siis tundusid need ülilõbusad. Nüüd enam mitte. Ei imesta, kui mõni naiste kiusu kogenud mees tõstab lähitulevikus mõne sellise tädiheinoliku juhtumi üles. Kui naiste eneseteadlikkus aina kasvab, kuuleme tulevikus selliseid lugusid rohkem.