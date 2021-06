Kas COVID-19 pandeemia sai tõesti alguse Hiina laboris? Kuus peamist küsimust

USA president Joe Biden nõuab luureagentuuridelt 90 päeva jooksul ülevaadet, mida nad COVID-19 algpõhjuste kohta teavad, ja infot, kas viirus võis valla pääseda Wuhani laborist.

1) Kas on tekkinud uusi tõendeid?

Kui jätta kõrvale Bideni avaldus ja USA meedias ilmunud artiklid laborilekke teooria populaarsuse kohta, siis uut kvaliteetset infot on lisandunud vähe, vähemalt avalikkuses. Enne Bideni teadaannet avaldas kõige rabavama väite Wall Street Journal. Lehe teatel on USA luurel infot, et 2019. aasta novembris jäid kolm Wuhani viroloogiainstituudi töötajat raskelt haigeks ja vajasid haiglaravi. Sümptomid olevat meenutanud koroona omi.

2) Kui usutavaks väiteid pidada?

Lehe sõnul on tegu välismaisest allikast pärineva infoga, mida USA luureagentuurid pole kinnitanud. Info laekus esimest korda Donald Trumpi ametiajal. „See oli väga detailne,” ütles üks allikas lehele, „aga haigestumise põhjust sealt teada ei saa.”