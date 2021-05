Ma ei tea, millega kuuleb Keskerakond, aga kui ta kuulda soovib, siis kordan. Mõte, et Tallinn ei vääri Lasnamäe vaatega Keskerakonda tähendab nimelt seda, mida ta ütleb. Lasnamäe vaade tähendab kurba tõdemust, et Keskerakonna valitsemise ajal on Tallinnast saanud Euroopa kõige kiiremini segregeeruv pealinn. Sellisele järeldusele jõudis hiljuti üleeuroopaline uuring, mis tõi välja, et Tallinnas kasvab mitte ainult sotsiaalne, vaid ka etniline eraldatus. Kasvab kiiremini kui ükskõik kus mujal Euroopas.