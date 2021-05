Tiit Tiidemann: mu sõbranna on nokuga naine ja tahaks lapsi saada - aga kuidas?

Maril on aga teatud iseärasus – ta on transseksuaal, nokuga naine. (Mitte segi ajada transvestiidiga, kes elab vaid teises soorollis, on teisitiriietuja näiteks).

Ta ütleb, et vahel ikka kord päevas ta rahuldab ennast, käsitsi ja muidu ka. On proovinud paarissuhet nii mehe kui ka naisega. Aga oma õiget suurt armastust pole veel leidnud. Ta on ilus naine, riietub maitsekalt – küll jõuab veel.

Nagu naine enamasti igatseb ka Mari abielluda. Maani kleit ja lilled, pidu jms! Saab mehe

perekonnanime, mis näitab ka et oled täisväärt naisinimene. Aga kui mõni kaebab ta peale, et

ta polegi naine? Ega nad ometi püksi ei roni, et kontrollida? Aga kes neid fanaatikuist konservseid

rahvuslasi teab?