Forum Cinemas lootis piirangute järel suuremat külastatavust, Sõprus ja Artis on rahul

Möödunud nädalal külastas Coca Cola Plazat alla 1000 inimese päevas. Enim vaadati kassahitti "Godzilla vs Kong" ning Oscari-võitjaid - draamafilmi "Nomaadimaa" ja komöödiat "Paljutõotav noor naine". Suured lootused on järgmisel nädalal, kui kinodesse jõuab kodumaine "Eesti matus".

"Lootsime, et tuleb vähemalt pool 2019. aasta sama perioodi külastatavusest, aga jäime sellele lootusele alla. /.../ Võib-olla (põhjus) ka see, et inimesteni pole info jõudnud, et kinod on lahti ja mis filmid seal praegu jooksevad," rääkis Kongo.