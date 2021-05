Elektroonilisel duol HUNT ilmus teine stuudioalbum

Uus album on helikeelelt pigem introspektiivne, flirtides omal kargel moel electro, tänavasoul’i, kosmiliste digi- ja analoogsound’idega. On nostalgilisi mineviku- ja olevikuhelisid ning tantsulisemat elektropoppi esindab albumi nimilugu Station Luna. Jätkuvalt teevad bändi eksimatult äratuntavaks Hannaliisa vokaal ning Brigitta elektroonikaga sünteesitud klaveripartiid. Plaadi on miksinud ja masterdanud Peeter Salmela, kelle stuudios on valminud ka bändi teise helikandjad.